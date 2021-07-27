Второй этап ремонта Мурманского шоссе под Петербургом завершится до конца 2021 года

Под Петербургом начали второй этап ремонта Мурманского шоссе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дорожники начали второй этап масштабного ремонта на Мурманском шоссе под Петербургом и обещают закончить работы до конца 2021 года. Напомним, в начале лета автолюбители пожаловались властям на длинные пробки на выезде из Северной столицы в сторону Дороги Жизни, в том числе к Всеволожску. Теперь дорожники обещают, что в 2022-м такой ситуации не будет.

- Второй этап работ – на участке от 22 до 39 км – планировалось выполнить в 2022 году. С учетом востребованности дороги у жителей Петербурга и области, высокой ее загруженности, большого количества обращений в связи с возникающими заторами заказчик и подрядная организация приняли решение о досрочном завершении всех работ в рамках данного контракта, - передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Добавим, что сейчас на упомянутых километрах трассы Р-21 «Кола» попеременно перекрывают одну из двух полос движения в каждом направлении, а скорость движения транспорта временно снизили до 50 км/ч. В час пик работы обещают приостанавливать.