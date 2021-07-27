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Происшествия27 июля 2021 21:21

Роспотребнадзор закрыл отель в Петербурге, где отравились школьники из Екатеринбурга

У нескольких ребят выявили кишечную инфекцию
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В петербургском отеле отравились школьники из Екатеринбурга. Фото: google.com/maps

В петербургском отеле отравились школьники из Екатеринбурга. Фото: google.com/maps

Роспотребнадзор временно закрыл отель, расположенный на проспекте Шаумяна в Санкт-Петербурге из-за отравления нескольких школьников, которые там отдыхали. Ребята должны были отправиться в Екатеринбург, но некоторые члены группы пожаловались на боль в животе. Чуть позже у школьников выявили кишечную инфекцию, а инспекторы Роспотребназдора начали расследование. В ресторане отеля, мягко говоря, было не все в порядке.

- Сотрудники ведомства зафиксировали неудовлетворительное санитарное содержание производственных помещений, нарушение условий хранения пищевых продуктов. Кроме этого изготовление блюд осуществлялось при отсутствии технологических документов, разработанных в установленном порядке, - отмечают в пресс-службе Управления Роспотребназдора по Петербургу.

Сейчас в ресторане отеля взяли необходимые лабораторные анализы и обследовали всех сотрудников. В помещении общепита проводят дезинфекцию. Материла дела направили в суд.