Роспотребнадзор закрыл отель в Петербурге, где отравились школьники из Екатеринбурга

В петербургском отеле отравились школьники из Екатеринбурга. Фото: google.com/maps

Роспотребнадзор временно закрыл отель, расположенный на проспекте Шаумяна в Санкт-Петербурге из-за отравления нескольких школьников, которые там отдыхали. Ребята должны были отправиться в Екатеринбург, но некоторые члены группы пожаловались на боль в животе. Чуть позже у школьников выявили кишечную инфекцию, а инспекторы Роспотребназдора начали расследование. В ресторане отеля, мягко говоря, было не все в порядке.

- Сотрудники ведомства зафиксировали неудовлетворительное санитарное содержание производственных помещений, нарушение условий хранения пищевых продуктов. Кроме этого изготовление блюд осуществлялось при отсутствии технологических документов, разработанных в установленном порядке, - отмечают в пресс-службе Управления Роспотребназдора по Петербургу.

Сейчас в ресторане отеля взяли необходимые лабораторные анализы и обследовали всех сотрудников. В помещении общепита проводят дезинфекцию. Материла дела направили в суд.