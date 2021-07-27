Медведицу с четырьмя медвежатами вновь заметили в Ленобласти

Косолапую мать-героиню с четырьмя медвежатами вновь заметили в лесу в Ленобласти. Фото: vk.com/n_svirsky

В Ленобласти вновь заметили медведицу, выгуливающую четырех медвежат по Нижне-Свирскому заповеднику. Семейство опять попалось в фотоловушку, установленную возле их излюбленной тропинки. С момента прошлой прогулки на этом участке прошло около месяца. Все медвежата целы и невредимы и с тем же любопытством шагают за матерью.

Напомним, ученые пристально следят за матерью-героиней, потому что случаи рождения в дикой природе сразу четырех медвежат – очень редки. Обычно медведица ограничивается двумя-тремя детенышами. На территории областного заповедника таких больших семей не видели около 40 лет.

- Многие подписчики обратили внимание на разницу в размерах медвежат. Это обычная ситуация, когда у млекопитающих рождается максимально возможное количество потомства: в таком случае часть детенышей могут развиваться «в приоритетном» порядке, а часть – на «оставшихся свободными» ресурсах материнского организма, - добавляют сотрудники заповедника во «Вконтакте».