Соседи спасли петербурженку от озабоченного прохожего, грозившего ей изнасилованием

В Петербурге к молодой девушке пристал прохожий, угрожавший ей изнасилованием. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Соседи спасли петербурженку от настойчивого ухажера в парадной одного из домов на Меньшиковском проспекте. К 24-летней девушке внезапно пристал мужчина на улице. Он находился в компании троих товарищей, но, увидев красивую прохожую, бросился за ней со словами, что он ее будущий муж и хочет познакомиться. Напуганная девушка ответила отказом и быстрым шагом поспешила к себе в квартиру. Но ловелас ворвался в парадную, оторвав домофонную дверь от магнита и побежал за жертвой.

- Как рассказала девушка полиции, мужчина азиатской внешности вел себя грубо и вызывающе, один раз схватил за руки и неоднократно угрожал изнасилованием. Ее спасло то, что разговор услышали соседи, которые вышли на лестничную площадку и спугнули непрошенного гостя. Рост мужчины 170 сантиметров, у него смуглая кожа и короткие темные волосы, был одет в красную рубашку, синие джинсы, закатанные до колен, и черную кепку, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сейчас полиция проводит проверку. Горе-ухажеру грозит уголовное дело, если слова девушки подтвердятся.