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Общество27 июля 2021 23:10

Смольный провел зачистку от нелегальных торговцев у станции метро «Звездная»

На незаконных торговцев пожаловались жители района
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Нелегальный павильон с фруктами убрали у метро «Звездная» в Петербурге. Фото: Смольный

Нелегальный павильон с фруктами убрали у метро «Звездная» в Петербурге. Фото: Смольный

Сотрудники комитета по вопросам правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга убрали нелегальный павильон с фруктами возле станции метро «Звездная». На горе-торговцев жаловались в соцсетях жители района. Помимо незаконного павильона у вестибюля подземки были и небольшие точки продажи овощей, их тоже силой попросили на выход.

- У владельца павильона, осуществлявшего незаконную продажу фруктов, не было документов, дающих право на осуществление торговой деятельности на данной территории. В отношении него составили административный протокол. Предпринимателю грозит штраф в размере от 4 до 200 тысяч рублей, - рассказывают в группе комитета Смольного во «Вконтакте».

К слову, сумма всего изъятого добра составила более 150 тысяч рублей.