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Происшествия27 июля 2021 23:30

Полиция оцепила двор из-за подозрительного предмета на Новоизмайловском проспекте в Петербурге

Очевидцы сообщают, что на газоне лежит артиллерийский боеприпас времен ВОВ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Подозрительный предмет изучают саперы во дворе дома в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Подозрительный предмет изучают саперы во дворе дома в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Жители дома №27 на Новоизмайловском проспекте в Санкт-Петербурге сообщают, что участок их двора оцепила полиция вечером во вторник, 27 июля. Фотографии и видео с места начали появляться в соцсетях. Вокруг огороженной ленты начали толпиться зеваки. Кто-то из очевидцев разглядел подозрительный предмет, похожий на советский снаряд.

- Саперы работают, Росгвардия на месте. Снаряд 76 мм, говорят, во как! – говорят прохожие, снявшие работу правоохранительных органов на видео, которое позже опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Если это действительно боеприпас, то саперы вывезут его и утилизируют на специальном павильоне.