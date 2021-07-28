Липкие пятна все чаще появляются на тротуарах в центре Петербурга

Улицы Петербурга отмывают от липких пятен. Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Дорожники Петербурга активизировали работу после массового появления больших пятен от лимонада и пенного на центральных улицах города. Накануне тротуар отмывали от липких мест на Чкаловском проспекте на Петроградке. Там же промыли и урны. В Смольном поясняют, что «липучесть» тротуара связана с жарой, потому что горожане активно покупает прохладные напитки навынос. Урны часто переполнены, оттуда и вытекает жидкость из стаканов и бутылок.

Шампунь и щетка вполне справляются с задачей. Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

- С 22 по 25 июля дорожные службы уже промыли более 5 тысяч урн – почти треть от всех, установленных по адресной программе комитета по благоустройству. Без внимания специалистов не остались и участки тротуаров под ними, которые замываются со специальным шампунем, - передают в пресс-службе Смольного.

Добавим, что из-за аномальной жары в Северной столице с 25 июня по 27 июля полили все дороги более 50 раз.