Тело утопленника достали из карьера в парке Героев-Пожарных в Петербурге

В Санкт-Петербурге утонул очередной подвыпивший человек. Фото: vk.com/spb_today

Спасатели МЧС достали тело утопленника из карьера в парке Героев-Пожарных в Санкт-Петербурге. Все произошло вечером 27 июля. По словам очевидца Владимира, погибший человек был в компании четверых людей, которые отдыхали на берегу с выпивкой. К сожалению, купание для них закончилось трагедией.

- Трое остальных стояли, давали показания полиции. При мне достали тело. Отдаленность 4 метра от берега, глубина около 6-ти. Вода чистая, теплая, крупногабаритного мусора нет. Не повезло просто, - сообщает очевидец в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», где появились фотографии с места происшествия.

Другая свидетельница трагедии по имени Анастасия добавляет, что другие отдыхающие на берегу, в основном, отнеслись к смерти человека с черным юмором, что возмутило ее.