Авиация ЗВО за день сбросила более 90 тонн воды на горящие леса в Карелии

Военные ЗВО отчитались о помощи в тушении лесных пожаров в Карелии за минувшие сутки. Фото: пресс-служба ЗВО

Экипажи авиации Западного военного округа (ЗВО) за минувший день сбросили более 90 тонн воды на горящие леса в Карелии. Напомним, ситуация в регионе осложнилась – площадь пожаров выросла до 15,2 тысячи гектаров, а их число дошло до 22-х. К счастью, в 11 районах огонь локализовали, в том числе благодаря помощи военных.

- За неделю работы экипаж многоцелевого вертолета Ми-8 сбросил на очаги возгорания более 420 тонн воды. В ходе ликвидации последствий лесных пожаров уже удалось локализовать распространение огня в районе населенных пунктов Настенъярви и Кудама. Сейчас работы ведутся возле озера Сямозеро, - отмечают в пресс-службе ЗВО.

Добавим, что тушением горящих лесов в Карелии занимаются более 500 человек. Из этого числа около сотни – военнослужащие.