Последние новости в Санкт-Петербурге на 28 июля 2021 года: Выселение гидроциклов из центра и грядущее похолодание с дождями и ветром

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 28 июля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге, в этот раз к утру среды, 28 июля 2021 года. Накануне в Северную столицу прибыла первая партия вакцины «Спутник Лайт» - ни много ни мало 39 320 доз. Эту прививку не надо делать в «два захода», необходим только один укол. Вакцину в основном рекомендуют для переболевших коронавирусом или тем, кто прививался более шести месяцев назад.

Модель и благотворитель Наталья Водянова в разговоре с «Комсомолкой» заступилась за детей с аутизмом, которых попыталась выгнать со двора Красносельского района Петербурга жена бизнесмена. При этом звезду порадовало возмущение общества касаемо поведения женщины. По словам Водяновой, у которой есть сестра с особенностями развития, россияне становятся толерантнее к проблемам других и осведомленнее о проблемах детей.

Смольный планирует выгнать из исторического центра Петербурга гидроциклы. Речь об участке Невы, ограниченном мостами Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским. Сейчас соответствующий документ проверяют на антикоррупционной экспертизе.

Жителям Северной столицы можно готовиться к похолоданию. По словам ведущего синоптика города Александра Колесова, в среду, 28 июля, температура достигнет +30 градусов, а потом будет постепенно падать. В пятницу в Петербург придет циклон, принеся с собой сильный ветер и кратковременные дожди. А МЧС и вовсе обещает град уже в эту среду, в пригородах и в Ленобласти.