«Рено» взял на таран трамвай на проспекте Солидарности

"Рено" протаранил трамвай неподалеку от метро "Улица Дыбенко". Фото: vk.com/spb_today / Роман Останин

Удивительное по своей невнимательности ДТП остановило движение трамваев на проспекте Солидарности. Неподалеку от въезда в Кудрово серебристый «Рено Дастер» на полном ходу впечатался в трамвай. У очевидцев аварии создалось впечатление, что водитель иномарки решил пойти на таран.

- На Дыбенко, возле ж/д переезда, «Рено» впечатался в трамвай со всей дури (орфография сохранена- прим.ред.), - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На фото с места аварии видн6о, что столкновение произошло под прямым углом. Трамвай практически не пострадал, а у «Рено» практически полностью смята передняя часть. Как его водитель, видимо шедший на разворот, не увидел многотонную махину, история умалчивает.

По счастью, никто серьезно не пострадал, но движение рельсового транспорта пришлось остановить.