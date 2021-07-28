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Дом. Семья28 июля 2021 8:54

Кота спасали с развязки КАД в районе Рабфаковской улицы

Чтобы снять заплутавшее животное, пришлось пригнать автоподъемник
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
С развязки КАД с подъемника снимали кота. Фото: vk.com/spb_today /Евгения Фоминых

С развязки КАД с подъемника снимали кота. Фото: vk.com/spb_today /Евгения Фоминых

Настоящая спасательная операция развернулась вечером вторника в Невском районе Петербурга. В районе развязки КАД с Рабфаковской улицей на внешней стороне автомобильного виадука каким-то образом застрял кот. Животное не могло спуститься вниз и громко мяукало. Добросердечные горожане пригнали под мост автоподъемник.

- На Рабфаковской улице спасали кота. Вероятно, жители из дома напротив заметили его и попросили работников помочь. Как кот туда попал - непонятно. Мир не без добрых людей! - пишут петербуржцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», где опубликовано видео процесса спасения котика.

На кадрах съемки видно, как один из рабочих поднялся на вышке и, накрыв кота курткой (тот видимо царапался и отказывался спасаться), спустил животное на землю.

А вот в комментариях мнения разделились. Одни горожане поблагодарили спасителей за небезразличие, а другие остались в уверенности, что кот сам спустился бы на землю той, дорого, которой пришел. И вообще, работа подъемника денег стоит, которые модно потратить с большей пользой.

Смотреть видеосюжет
С эстакады КАД в Петербурге спасли кота
С эстакады КАД в Петербурге спасли кота
Видео: vk.com/spb_today /Евгения Фоминых