Кота спасали с развязки КАД в районе Рабфаковской улицы

С развязки КАД с подъемника снимали кота. Фото: vk.com/spb_today /Евгения Фоминых

Настоящая спасательная операция развернулась вечером вторника в Невском районе Петербурга. В районе развязки КАД с Рабфаковской улицей на внешней стороне автомобильного виадука каким-то образом застрял кот. Животное не могло спуститься вниз и громко мяукало. Добросердечные горожане пригнали под мост автоподъемник.

- На Рабфаковской улице спасали кота. Вероятно, жители из дома напротив заметили его и попросили работников помочь. Как кот туда попал - непонятно. Мир не без добрых людей! - пишут петербуржцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», где опубликовано видео процесса спасения котика.

На кадрах съемки видно, как один из рабочих поднялся на вышке и, накрыв кота курткой (тот видимо царапался и отказывался спасаться), спустил животное на землю.

А вот в комментариях мнения разделились. Одни горожане поблагодарили спасителей за небезразличие, а другие остались в уверенности, что кот сам спустился бы на землю той, дорого, которой пришел. И вообще, работа подъемника денег стоит, которые модно потратить с большей пользой.