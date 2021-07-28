ГИБДД провела рейд по машинам с тонировкой и на архивных номерах

Почти полторы тысячи нарушителей нашли за время недельного рейда ГИБДД. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургское управление ГИБДД провело в городе и области масштабный рейд по машинам с излишней тонировкой и автомобилям на так называемых архивных номерах. В результате было выявлено почти полторы тысячи нарушителей.

- Всего за неделю полицейские проверили десятки тысяч автомобилей. В результате более тысячи автовладельцев были привлечены к административной ответственности за нарушение правил тонировки стекол, - сообщает пресс-служба Главка.

Каждому из нарушителей выписали штраф в 500 рублей и обязали устранить нарушение, то есть снять тонировку. При этом 40 человек поймали повторно. Им уже грозит административный арест за неисполнение требований полиции.

Кроме того, в ходе рейда выявлено более 350 «машин-призраков», которые ездили на номерах, закрепленных за другими автомобилями. Документы о регистрации авто у водителей были изъяты.

«Вишенкой на торте» стали 50 мигрантов, находившихся в Петербурге нелегально. Кроме штрафа от 5 до 7 тысяч, они получат и бесплатный билет на родину. Въезд в Россию им будет закрыт.