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Общество28 июля 2021 9:42

Бизнес Дмитрия Нагиева в Петербурге ликвидировали деловые партнеры

Компания, в которой шоумену принадлежало 20%, занималась кемпингом
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Бизнес Дмитрия Нагиева ликвидирован.

Бизнес Дмитрия Нагиева ликвидирован.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Деловые партнеры ликвидировали петербургский бизнес Дмитрия Нагиева. Компания, в которой шоумену принадлежало 20%, занималась кемпингом.

- Компания «Соул Кэмп» была зарегистрирована в 2017 году осуществляла деятельность в сфере кемпинга. Компанию ликвидировала генеральный директор Софья Сердюк 26 июля. По данным СПАРК, в «Соул Кэмп» официально сотрудником числился один человек, - пишет «Мойка 78».

Последнее время дела у фирмы шли не очень хорошо. Так, в 2018 году выручка фирмы составила 700 тысяч рублей, а чистая прибыль — всего лишь 4 тысячи. Сведений за последние операционные периоды не приводятся.

Сам Нагиев ликвидацию бизнеса никак не прокомментировал.