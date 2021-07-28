Более 26 тысяч человек обследовали на коронавирус за сутки в Петербурге

Более 26 тысяч человек обследовали на ковид за сутки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более 26 тысяч петербуржцев прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Такие цифры на утро 28 июля приводит городской оперативный штаб, отслеживающий ситуацию с распространением ковида.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26 268 человек, - уточняет пресс-служба Смольного.

Кроме того, за минувшие сутки операторами единой информационно-справочной службы «122» принят 19 941 вызов по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напоминаем, что по этому же короткому номеру можно вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, на вакцинацию или ревакцинацию.