Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье28 июля 2021 10:13

Более 26 тысяч человек обследовали на коронавирус за сутки в Петербурге

Данные на утро 28 июля приводит городской Оперштаб
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Более 26 тысяч человек обследовали на ковид за сутки.

Более 26 тысяч человек обследовали на ковид за сутки.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более 26 тысяч петербуржцев прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Такие цифры на утро 28 июля приводит городской оперативный штаб, отслеживающий ситуацию с распространением ковида.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26 268 человек, - уточняет пресс-служба Смольного.

Кроме того, за минувшие сутки операторами единой информационно-справочной службы «122» принят 19 941 вызов по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напоминаем, что по этому же короткому номеру можно вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, на вакцинацию или ревакцинацию.