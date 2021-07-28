Суд признал банкротом основателя ресторанов «Две палочки» и «Марчеллис»

Основателя сети ресторанов признали банкротом из-за миллиардного долга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом бизнесмена Евгения Кадомского. У основателя известной городской сети ресторанов «Две палочки» и «Марчеллис» накопилось долгов на миллиард рублей.

- Признать гражданина банкротом, ввести процедуру реализации имущества гражданина до 20 января 2022 года, - говорится в постановлении суда.

Иски к бывшему ресторатору подавали ООО «Серпуховская» и ООО «Сириус». Общая сумма долгов оказалась слишком большой, чтобы из можно было выплатить.

Напомним, что Евгений Кадомский был сооснователем Кадомский холдинга Food Retail Groupв который входили рестораны «Две палочки», «Марчеллис». Однако бизнес не пережил кризиса 2018 года. Рестораны были проданы другим владельцам, сеть частично была свернута, но несколько точек все еще работают.