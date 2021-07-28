Грандиозное трио диких цапель прилетело в Петербург

Грациозное трио диких цапель заглянуло на Северную станцию аэрации в Ольгино / Фото: Водоканал

В Санкт-Петербург прилетело грандиозное трио диких цапель. Птицы обосновались в водоеме на канализационных очистных сооружениях "Водоканала" в Ольгино. Как рассказали 28 июля 2021 года на предприятии, пернатые чувствуют себя в безопасности и с удовольствием останавливаются здесь, чтобы отдохнуть и подкрепиться.

- Грациозные серые птицы по-хозяйски расхаживают по искусственному водоему в поисках пищи, разминают крылья, отдыхают в зарослях камыша, а затем снова выходят позировать работникам сооружений, понимая, что здесь их не будут преследовать или причинять вред, - рассказали в "Водоканале".

Птицы сделали остановку после долгого перелета / Фото: Водоканал

Дикие цапли прилетают в Ольгино уже пятый год подряд. Там же с ними селятся утки и чайки, а в 2019 году во время перелета на водоеме жили 10 лебедей.

Работники "Водоканала", выполняя обход станции, стараются не тревожить пернатых гостей.