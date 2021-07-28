Мигрант и два петербуржца до смерти забили мужчину в парадной дома на проспекте Героев

Полиция задержала подозреваемых в избиении до смерти жителя Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские Красносельского района Петербурга задержали 21-летнего мигранта и двух молодых жителей Северной столицы, которых подозревают в убийстве мужчины, тело которого было найдено в парадной дома на проспекте Героев.

- 27 июля в 10:06 поступил звонок от местной жительницы о том, что в парадной на 4-м этаже дома 26 корпус 1 по проспекту Героев, лежит избитый мужчина. Прибывшим на место сотрудником полиции обнаружен труп мужчины на вид 35 лет. Волосы погибшего испачканы кровью, в затылочной области рана, на пояснице кровоподтек темно-фиолетового цвета, - сообщает источник «КП-Петербург».

Видео с камер наблюдения, установленных в парадной и на входе было изъято и просмотрено оперативниками. А вечером того же дня у соседнего корпуса были задержаны подозреваемые в избиении. Один из них оказался неоднократно судимым.

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