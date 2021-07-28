Полиция задержала мужчину за изнасилование девочки 26-летней давности в Петербурге

Полиция раскрыла изнасилование, совершенное в Петербурге 26 лет назад Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге полиция 27 июля 2021 года задержала мужчину за изнасилование девочки 26 лет назад. Преступление произошло еще 9 апреля 1995 года в Кировском районе. На тот момент подозреваемому было 20 лет, его жертве 16.

- В апреле 1995 года было возбуждено уголовное дело после того, как неизвестный человек напал на подростка в парадной дома 108/2 по проспекту Стачек. Мужчина сначала изнасиловал девочку, после чего ограбил, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Подозреваемого задержали спустя 26 лет у дома 12 по улице Руставели. Сейчас ему 47 лет, нигде не работает и живет в квартире в доме 4/1 по улице Академика Константинова. При задержании он дал признательные показания.

Добавим, что в течении 30 лет с 1990 по 2020 года мужчина был 11 раз судим за изнасилования, грабежи, применение насилия в отношении полицейских, а также за наркотики.