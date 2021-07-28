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Общество28 июля 2021 11:39

«Ароматный» полигон для утилизации медицинских и биологических отходов в Новом Девяткино проверил Росприроднадзор

На резких запах ранее жаловались жители Мурино и севера Петербурга
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Полигон, с которого шел резкий запах гари, проверил Росприроднадзор.

Полигон, с которого шел резкий запах гари, проверил Росприроднадзор.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Специалисты Северо-Западного управления Росприроднадзора проверили предприятие по утилизации медицинских и биологических отходов, на запах от которого жаловались жители Мурино и северной части Петербурга.

- Очевидцы зафиксировали дым из трубы предприятия и пожаловались на неприятный запах. Управление Росприроднадзора внесло предостережение ООО, осуществляющему деятельность по обезвреживанию и утилизации на территории Северной ТЭЦ в районе деревни Новое Девяткино, - сообщает пресс-служба ведомства.

Руководству предприятия было «предложено соблюдать технологический режим», в том числе температурный, следить за режимом работы и не допускать выбросов в воздух, выше разрешенных нормативов.