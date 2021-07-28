Число смертей от коронавируса превысило 19 тысяч в Петербурге на 28 июля

Еще 1,9 тысяча человек заболели коронавирусом в Петербурге на 28 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Общее количество смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге превысило 19 тысяч. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 28 июля 2021 года за минувшие сутки умерли еще 68 человек. По сравнению с днем ранее, рост смертности составил 9,7 процентов.

- В тоже время показатель ежедневного прироста зараженных продолжает снижаться. За минувшие сутки в городе заболели еще 1918 человек, что на 0,3 процента меньше, чем днем ранее, - сообщили в оперштабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 28 июля / Фото: Яндекс

Среди выздоровевших накануне 1972 человек. В общей сложности за время пандемии коронавирус был выявлен у 522 970 жителей Петербурга, из них смогли побороть инфекцию 497 738 человек.

Напомним, что 27 июля в Петербург поступила первая партия вакцины "Спутник Лайт". На фармбазу поступило более 39 тысяч комплектов. Препарат является однокомпонентным, то есть, укол делается один раз.