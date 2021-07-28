Труп полуголого мужчины нашли на кладбище в Петербурге

Труп мужчины с голым торсом нашли на петербургском кладбище Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на кладбище нашли труп человека. Утром во вторник, 27 июля 2021 года, в полицию позвонил 44-летний мужчина и рассказал, что нашел бездыханное тело на кладбище жертв девятого января во Фрунзенском районе.

- На место выехали сотрудники полиции. Труп мужчины лежал на расстоянии 29 метров от таблички с надписью "участок 58", - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В вещах умершего правоохранители не нашли документов. На вид мужчине около 40 лет. У него был обнаженный торс. Из одежде на трупе синие джинсы, желтый ремень и черные берцы, рядом лежала серая футболка, а под головой темно-серая сумка.

При первом осмотре на теле следов насильственной смерти обнаружено не было. Труп направили в морг для экспертизы.