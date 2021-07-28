Более 15,3 тысяч гектаров лесов Карелии охвачены пожаром

Площадь лесных пожаров в Карелии составляет более 15,3 тысяч гектаров на 28 июля / Фото: Оперштаб Карелии

В Карелии продолжаются лесные пожары. По данным оперативного штаба республики на среду, 28 июля 2021 года, огнем охвачено более 15,3 тысяч гектаров. Всего сейчас в Карелии действуют 27 пожара в Муезерском, Калевальском, Кемском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском, Суоярвском, Сортавальском, Лоухском и Лахденпохском районах.

- Сейчас 13 пожаров на территории 8 тысяч гектаров локализованы. Увеличение общей площади возгораний произошло в том числе за счет проведения встречного отжига, - пояснили в оперштабе.

Каждый день военные проводят авиапатрулирование территории. В самих лесах с огнем борются уже более 560 человек, среди них Карельский центр охраны лесов, арендаторы, МЧС, отряды противопожарной службы, добровольцы, ФБУ "Авиалесоохрана", а также специалисты из Архангельской и Мурманской областей и около 100 единиц техники.