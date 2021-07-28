Самокатчика, сбившего ребенка в парке Колпино, приговорили к общественным работам и штрафу в 200 тысяч рублей

Самокатчик из Колпино получил 300 часов общественных работ. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мировой судья Колпинского райсуда Петербурга вынес решение по делу 50-летнего мужчины, который 1 июня сбил 4-летнего ребенка в парке 50-летия ВЛКСМ в Колпино. Малыш получил серьезные травмы, в том числе черепно-мозговую, а на самого самокатчика завели дело о неумышленном нанесении травм. Мужчине грозило до полугода ареста, но судья принял во внимание раскаяние и признание вины.

- Подсудимый вину признал. Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов. Суд также взыскал в пользу потерпевшего компенсацию в 200 000 рублей - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что в конце весны-начале лета в Петербурге произошла серия инцидентов с участием электросамокатов. В числе пострадавших оказалось несколько детей и взрослых. В том числе известный петербургский писатель Валерий Айрапетян, которого сбили и избили на Невском проспекте.