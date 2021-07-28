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Происшествия28 июля 2021 13:24

Автомобиль сбил насмерть женщину у церкви в Петербурге

Пешеход перебегала дорогу в неположенном месте
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Женщину сбили насмерть напротив Чесменской церкви в Петербурге

Женщину сбили насмерть напротив Чесменской церкви в Петербурге

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге женщина погибла под колесами автомобиля. Утром в среду, 28 июля 2021 года, пешеход решила перебежать дорогу на улице Ленсовета. Однако для этого она выбрала место, где нет ни светофора, ни пешеходного перехода. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Примерно в 9:40 утра напротив Чесменской церкви сбили пешехода-женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте, - рассказали свидетели.

От удара пешеход скончалась на месте еще до приезда спасателей.

- Тут вечно бегают наискосок от церкви. Жаль водителя, геморроя теперь..., - отметила местная жительница в комментариях к новости.

Напомним, что в Петербурге осудили мужчину, сбившего на самокате ребенка. Мальчик упал на асфальт и ударился головой. Виновному назначили 300 часов обязательных работ и выплатить 200 тысяч рублей ребенку.

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Автомобиль сбил насмерть женщину у церкви в Петербурге
Автомобиль сбил насмерть женщину у церкви в Петербурге