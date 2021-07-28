Петербургская дзюдоистка Мадина Таймазова стала бронзовым призером Олимпиады

Мадина Таймазова выиграла "бронзу" токийской Олимпиады. Фото: ОКР / vk.com/olympic_russia

Еще одна олимпийская медаль легла в копилку российской сборной. И принесла ее петербургская дзюдоистка Мадина Таймазова. В схватке за третье место она одержала верх над Барбарой Матич из Хорватии. - Безумно трудная медаль, но от этого еще более заслуженная, - сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России, под флагом которого и выступает наша команда.

Слова о трудной медали не просто красивое выражение. В полуфинале, в схватке с японкой Чизуру Араи, Мадина сражалась до последнего. В ходе поединка она кричала от боли, но не сдавалась. Победить россиянку удалось лишь удушающим приемом. Причем Мадина не попросила пощады, а потеряла сознание.

После этого она смогла собраться с силами и выиграть схватку за бронзовую медаль. После победы Мадина не сдержалась и расплакалась.

- Как с японкой билась..... это такое было, нет слов. Я думала, не опомнится! За бронзу не смотрела, а она выиграла..... Герой, настоящий герой, - восхищаются болельщики в соцсетях Олимпийского комитета России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пловцы, гребцы, велосипедисты: Петербург на олимпийских играх представят 37 спортсменов

Город отправит в Токио одну из самых больших делегаций среди всех регионов России (подробности)