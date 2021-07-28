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Происшествия28 июля 2021 14:11

Взрывное устройство ищут на Витебском вокзале Петербурга

Сообщение о минировании поступило в экстренные службы около часа дня
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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На Витебском вокзале ищут взрывное устройство.

На Витебском вокзале ищут взрывное устройство.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Специалисты-взрывотехники работают на Витебском вокзале Петербурга. Днем 28 июля поступило сообщение о заложенном здесь взрывном устройстве. На место сразу же прибыли все экстренные службы города.

- Сведения о минировании здания на Загородном проспекте, 52, поступили около 12:50. Подробности происшествия выясняются, - пишут «Невские новости».

По предварительным данным, эвакуацию вокзала решено было не проводить. Территорию и помещения проверяют сотрудники полиции, Росгвардии и служба безопасности РЖД.