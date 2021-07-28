Уголовное дело возбудили на мужчину, обстрелявшего подростков на детской площадке в Петербурге

Мужчине, обстрелявшему подростков на детской площадке в Петербурге, грозит до 7 лет тюрьмы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге предъявили обвинение мужчине, обстрелявшему из пистолета подростков на детской площадке. Об этом 28 июля 2021 года рассказали в следственном комитете города. 42-летнего петербуржца обвинили в хулиганстве, по статье ему грозит до 7 лет тюрьмы.

- Вечером 26 июля 2021 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одной из квартир дома 9 по улице Маршала Захарова, действуя из хулиганских побуждений, совершил из пневматического пистолета не менее 3 выстрелов в сторону детской площадки, на которой находились несовершеннолетние 2004 и 2005 года рождения, попав в последних, - рассказали в комитете.

В итоге подростки попали в одну из больниц с ушибами. После оказания помощи их отпустили лечиться дома.

Сейчас следователи проводят проверки. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.