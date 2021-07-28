МЧС предупредило о ливнях с градом в Ленинградской области 29 июля

Ливень и грозы пройдут 29 июля в Ленобласти Фото: Лилия КОЗЛОВА

На Ленинградскую область снова обрушатся ливни. МЧС региона предупредило о том, что в четверг, 29 июля 2021 года, в области прольются дожди, которые будут сопровождать грозы и даже град. При этом сильного похолодания не будет.

- В четверг в Ленобласти будет облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха около 13-18 градусов тепла, ветер юго-западный, западный до 2-7 метров в секунду, - сообщили в МЧС региона.

Днем же около 21-26 градусов выше нуля, ветер усилится до 7-12 метров в секунду, а при грозах будет порывистый. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град.

Напомним, что дождливая погода наступит и в Петербурге. В МЧС города рассказали, что Северную столицу будет заливать в течение пяти дней до 1 августа. Аварийные бригады уже начали дежурить на улицах, чтобы вовремя справляться с подтоплениями.