Торфяники третий день горят в Ленинградской области

Торфяники третий день горят рядом с Ломоносовым в Ленинградской области Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области горят торфяники. Об этом в среду, 28 июля 2021 года, в социальной сети рассказали местные жители. Со слов очевидцев, тление происходит недалеко от Ломоносова. Пожарные борются с возгоранием третий день подряд.

- Третий день тушат торфяники около Ломоносова, летают и летают, - поделилась очевидица.

Для тушения пожара спасатели используют вертолет, который поливает тлеющий торфяник с воздуха. Официальных данных о пожаре от МЧС Ленинградской области не поступало.

Напомним, что уже полмесяца горят леса в Карелии. На данный момент огнем охвачено более 15 тысяч гектаров. Пламя добралось до острова Путсаари, где находится скит Валаамского монастыря. Для тушения пожара там используют авиацию. Все в Карелии землю спасают более 560 человек.