Суд арестовал петербуржца, обещавшего «устроить охоту на христиан»

Суд отправил под домашний арест мужчину, угрожавшего расправой христианам. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петродворцовый суд Петербурга определил меру пресечения для мужчины, который призывал устроить «устроить охоту на христиан». Такой ролик он смонтировал и разместил в соцсетях, что не укрылось от внимания правоохранительных органов.

- Следствие полагает, что подозреваемый в период с 18 по 19.04.2020 приехал на автомобиле к приходу Собора Архангела Михаила и произвел съемку. Далее изготовил ролик, в котором комментировал в негативном ключе православие, глумился над молитвой «Во имя отца и сына и святого духа, аминь», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Также, поданным следствия, мужчина «выражал угрозу совершения агрессивных действий» в отношении православных христиан, а именно демонстрировал на видео топор, мачете и баллончик со слезоточивым газом, лежавшие в багажнике машины.

В отношении петербуржца возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Суда он будет ждать под домашним арестом.