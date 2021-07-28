Семак рассказал о возможном уходе Азмуна из «Зенита»

Сердар Азмун может покинуть "Зенит". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главная интрига последних дней - уйдет ли Сердар Азмун из «Зенита». По последней информации спортивных инсайдеров, иранца активно сватает один из клубов итальянского чемпионата. И «Зениту» якобы уже предложили трех игроков в обмен. Так это, или нет, попытался ответить главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.

- Сердаром интересуются многие клубы, но предметных переговоров на сегодняшний день пока нет. Азмун готовится вместе с командой. Естественно, это футбол, и все может измениться, но на сегодняшний день он — игрок «Зенита» на 100%, - приводит слова Семака клубная пресс-служба.

При этом удерживать Азмуна или другого футболиста Сергей Богданович не намерен. Если условия устроят клуб и самого игрока. то почему бы ему не попробовать себя в более сильном чемпионате.

Напомним, что на днях «Зенит» покинул другой игрок, аргентинец Себастьян Дриусси договорился с клубом о выкупе своего контракта.