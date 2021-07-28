Крупная партия вакцины от коронавируса поступила в Петербург 28 июля

В Петербург поступила новая партия вакцины Спутник V Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург 28 июля 2021 года поступила новая крупная партия вакцины от коронавируса. На фармбазу города привезли препарат "Гам-Ковид-Вак", он же "Спутник V", в количестве 22 200 комплектов доз. Вакцина расфасована по две дозы в одной ампуле.

- Город делает все необходимое, чтобы сохранить высокие темпы вакцинации. Вакцина поставляется в Петербург регулярно. Сезон отпусков в разгаре. К нам приезжает много гостей. Наши горожане ездят отдыхать в другие регионы страны. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку, обезопасить себя и своих близких, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Напомним, что накануне в Петербург поступила первая партия вакцины "Спутник-Лайт" в количестве более 39 тысяч комплектов доз.

Также с начала прививочной кампании в городе вакцинировано уже более 1,2 млн человек, из них 923 тысячи прошли полный цикл.