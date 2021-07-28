Беглов поздравил петербургскую дзюдоистку Мадину Таймазову с бронзовой медалью на Олимпиаде

Александр Беглов поздравил петербургскую дзюдоистку Мадину Таймазову с завоеванием бронзовой медали на Олимпийский играх / Фото: twitter.com/olympic_russia

Дзюдоистка из Санкт-Петербурга Мадина Таймазова в среду, 28 июля 2021 года, взяла бронзу на Олимпийских играх в Токио. В этой победой спортсменку поздравил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- На пути к награде Вы проявили сильный характер, спортивное мастерство и волю к победе. В Петербурге популярно дзюдо. Этот вид спорта динамично развивается. Ваша олимпийская награда – тому подтверждение, - отметил градоначальник.

Мадина не смогла выйти в финал, проиграв сопернице из Японии. Спортсменка даже потеряла сознание во время удушающего приема. Но после смогла собраться и уже через час одержала победу в схватке за бронзовую медаль с дзюдоистской из Хорватии.

Также Беглов поздравил наставников Таймазовой - Заслуженного тренера России Михаила Анатольевича Рахлина и Гераса Федоровича Джиоева.