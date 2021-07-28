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Здоровье28 июля 2021 17:06

3,8 тысячи петербуржцев вакцинированы от коронавируса на дому

Выездные бригады прививают тех, кто испытывает трудности в передвижении
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса маломобильных горожан на дому

В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса маломобильных горожан на дому

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге уже более 3,8 тысячи горожан привились на дому. Иммунизация петербуржцев, которые имеют тяжелые хронические заболевания и находятся дома, стартовала в конце апреля этого года. Об этом рассказали в Смольном в среду, 28 июля 2021 года.

- Вакцинация от COVID-19 доступна для петербуржцев с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных горожан, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении, - отметил вице-губернатор Олег Эргашев.

Сейчас в городе работают 67 выездных бригад, которые помогают горожанам получить прививку. Все медики используют средства защиты, а в автомобилях есть специальные термоконтейнеры для перевозки вакцины.

Записаться на вакцинацию на дому можно в поликлинике по месту жительства.