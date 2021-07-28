Сад непрерывного цветения появится в Петербурге

Сад непрерывного цветения появится на набережной реки Охты в 2022 году Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге появится сад непрерывного цветения. Он расположится на набережной реки Охты от Комаровского до Малоохтинского моста вдоль Большеохтинского проспекта. В саду круглый год будут радовать горожан многолетние и злаковые растения. Об этом 28 июля 2021 года рассказали в комитете по благоустройству Петербурга.

- Сложность реализации проекта в том, что на этом участке находится подземный коллектор, поэтому здесь возможно только цветочное оформление без посадки деревьев, - пояснили в Смольном.

Концепцию цветочного оформления создали студенты СПбГАСУ Юлия Ким и Мария Зубенко. Они предложили украсить сад растениями, которые цветут друг за другом, чтобы территория постоянно была наполнена красками и яркими ароматами. Цветовая гамма многолетников и злаков будет плавно переходить от теплых к холодным оттенкам, а градиент будет визуально соотноситься с окружающей застройкой.

Открыть сад планируется уже в 2022 году.