Ангар обрушился во время мощного пожара в Петербурге

Во время пожара в Петербурге обрушился ангар Фото: принтскрин видео.

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел мощный пожар с обрушением здания. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы Северной столицы поступило в 17:41 часов в среду, 28 июля 2021 года. Горел ангар, расположенный по адресу дома 2 по Рабочему переулку.

- Происходило горение одноэтажного размером 30х50 метров неэксплуатируемого ангара по всей площади, - сообщили в пресс-службе МЧС Санкт-Петербурга.

Огонь разгорелся настолько сильно, что расплавил перекрытия, из-за чего произошло частичное обрушение постройки.

Сообщается, что к шести часам вечера пожар был локализован. Сведения о пострадавших не поступали. С огнем борются 38 спасателей и восемь единиц техники.

Напомним, что в Петербурге пожарные спасли из пожара кота, которого после реанимировали с помощью кислородного бокса.