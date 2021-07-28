"Медный всадник" закроют на три месяца на реставрацию

Медного всадника оденут в леса в начале августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Один из самых известных памятников в Санкт-Петербурге "Медный всадник" закроют на реставрацию. Работы начнутся в начале августа, а закончатся к концу октября. Об этом в среду, 28 июля 2021 года, рассказал директор Государственного музея городской скульптуры Владимир Тимофеев.

- Все необходимые контракты, разрешения и документы уже подписаны. До реставрации специалисты провели большую работу по обследованию памятника. На ее основании и была составлена проектно-сметная документация, - приводит слова Тимофеева газета "Петербургский дневник".

Во время реставрации специалисты проведут работу по исследованию защитной пленки поверхности бронзовой скульптуры. Также за три месяца им предстоит предотвратить разъезжание блоков самого "Гром-камня", который, как выяснилось, состоит из трех частей. Кроме того, вокруг памятника переложат отмостку.