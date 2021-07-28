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Здоровье28 июля 2021 19:55

Очередной ковидный стационар вернут к штатному режиму работы в Петербурге

Эпидситуация в городе немного улучшилась
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге вернут к плановому приему пациентов еще один ковидный стационар.

В Петербурге вернут к плановому приему пациентов еще один ковидный стационар.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге вернут к плановому приему пациентов еще один стационар, ранее перепрофилированный под прием коронавирусных больных. Речь о многопрофильной больнице №2. По предварительной информации от комитета по здравоохранению, медучреждение будет работать в привычном режиме уже на днях.

- С 1 августа возобновится плановая госпитализация и операции, - отметили в Комздраве.

Добавим, что пару дней назад к штатному режиму работы вернулись два медучреждения: Мариинская больница и больница Святителя Луки. Эпидситуация в городе чуть улучшается, а количество свободных коек в стационарах увеличивается. Однако суточное число зараженных все еще высоко, например, за прошлый день коронавирус подхватили 1 918 человек.