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Происшествия28 июля 2021 20:20

Ливень и грозы накрыли Санкт-Петербург вечером 28 июля

«Водоканал» готовится к локальным подтоплениям, а горожане открывают зонты
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Ливень начался в Санкт-Петербурге вечером 28 июля.

Ливень начался в Санкт-Петербурге вечером 28 июля.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ливень и грозы накрыли Санкт-Петербург вечером среды, 28 июля. После нескольких жарких дней погода решила вернуть все, что недодала ранее. Судя по карте осадков «Яндекса», ливень есть во всех районах Северной столицы. Это подтверждают и многочисленные сотрудники «Комсомолки», которые успели разбежаться по домам.

Город под "куполом" осадков. Фото: "Яндекс"

Город под "куполом" осадков. Фото: "Яндекс"

- На «Беговой» молнии каждую минуту сверкают! Народ открывает зонты, кто «голый» - бежит скорее под любую крышу, - рассказывают журналисты «КП».

Люди прячутся от ливня как могут.

Люди прячутся от ливня как могут.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По сообщениям очевидцев в соцсетях, дожди залили Петроградку и Пушкинский район, там встречаются огромные лужи на тротуаре и «реки» на проезжей части. А в «Лахта Центр» по старинке вновь ударила молния.