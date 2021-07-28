Ливень и грозы накрыли Санкт-Петербург вечером 28 июля

Ливень начался в Санкт-Петербурге вечером 28 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ливень и грозы накрыли Санкт-Петербург вечером среды, 28 июля. После нескольких жарких дней погода решила вернуть все, что недодала ранее. Судя по карте осадков «Яндекса», ливень есть во всех районах Северной столицы. Это подтверждают и многочисленные сотрудники «Комсомолки», которые успели разбежаться по домам.

Город под "куполом" осадков. Фото: "Яндекс"

- На «Беговой» молнии каждую минуту сверкают! Народ открывает зонты, кто «голый» - бежит скорее под любую крышу, - рассказывают журналисты «КП».

Люди прячутся от ливня как могут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По сообщениям очевидцев в соцсетях, дожди залили Петроградку и Пушкинский район, там встречаются огромные лужи на тротуаре и «реки» на проезжей части. А в «Лахта Центр» по старинке вновь ударила молния.