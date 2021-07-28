Ливень затопил ж/д станцию «Рыбацкое» и превратил улицы Петербурга в реки

В Петербурге ливень затопил ж/д станцию "Рыбацкое". Фото: t.me/nedimonspbinf

В Рыбацком ливень затопил одноименную железнодорожную станцию. Напомним, вечером 28 июля Санкт-Петербург накрыли обильные осадки. Бушевали и грозы, одна из молний по привычке ударила по небоскребу «Лахта Центр». Подтопило улицы в Петроградском, Приморском и Пушкинском районах. Аварийные бригады уже убирают воду с проезжих частей.

Не повезло и упомянутой ж/д станции. Как видно на снимках очевидца, вода стекала с потолка. Разбираться с огромной лужей пришлось местному охраннику. Пассажирам же оставалась аккуратно ступать по воде.

Последствия ливня в Приморском районе. Фото: vk.com/sosedi_kvartala_primorskiy

К слову, осадки задержатся в городе надолго. Все из-за циклона, который ранее вызвал наводнения в Европе.

- Возможны ливни и грозы – в том числе довольно мощные, - объясняет ученый. – Но они будут краткосрочными и локальными, - пояснил «КП-Петербург» доктор географических наук, профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин.