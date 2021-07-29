Грозы, дожди и похолодание обещают в Петербурге в четверг, 29 июля

До конца лета еще далеко, но дыхание осени уже чувствуется. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новое испытание непогодой ждет Петербург 29 июля. Днем в Северной столице ожидаются грозы и дожди, уже обрушившиеся на город накануне. Одновременно начнет понижаться температура. Аномальная жара уйдет, уступив место обычному для конца июля теплу.

- Днем в Петербурге пройдут грозы. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха составит+22…+24 градуса. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает городской гидрометцентр.

И ждать улучшения погоды до конца недели не стоит. В Петербургу направляется грозный циклон «Дирк», уже устроивший потопы в Европе. Правда, по дороге в Россию он выдохнется и потеряет разрушительную силу, но дождей принесет достаточно.

С другой стороны, такая сырость хороша для грибов и ягод – высохшие от зноя леса получат так нужную им живительную влагу.