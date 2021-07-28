Заброшенное здание в Петербурге превратят в хранилище Кунсткамеры за 5,3 млрд рублей

В Петербурге реконструируют заброшенное здание под хранилище Кунсткамеры. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге заброшенное здание в Озерках реконструируют под хранилище Кунсткамеры. Соответствующий конкурс объявлен на портале госзакупок. На все про все уйдет 5,3 млрд рублей из федерального бюджета. Подача заявок от компаний-подрядчиков прекратят принимать уже 13 августа.

- Необходимо реконструировать объект капитального строительства «Создание современного многофункционального научно - хранительского центра федерального государственного бюджетного учреждения науки МАЭ РАН на базе недостроенного здания по адресу: ул. Заповедная д. 51 корп. 3, - сообщается на сайте госзакупок.

По итогу работ от компании-победителя потребуют идеальное восьмиэтажное здание с системой климат-контроля и качественной вентиляцией. Высота дома составит почти 40 метров, а его общая площадь будет около 25 тысяч «квадратов».