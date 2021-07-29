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Происшествия29 июля 2021 8:37

Пропавшего петербуржца нашли мертвым за месяц до исчезновения

Запоздалое заявление о розыске подал двоюродный брат мужчины
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Пропавшего жителя Петербурга стали искать через месяц после его гибели.

Пропавшего жителя Петербурга стали искать через месяц после его гибели.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Розыски пропавшего жителя Петербурга окончились, так и не начавшись. Родственники, которые пришли подавать заявление в полицию, не знали, что их близкий человек уже месяц, как мертв. Причем его тело нашли в том же районе города, где он жил.

- 27 июля в полицию Выборгского района поступило заявление от мужчины о том, что пропал его двоюродный брат 1985 года рождения, проживавший на проспекте Энгельса, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Первое, что сделали сотрудники МВД, проверили данные пропавшего по базе Бюро несчастных случаев. И тут оказалось, что тело исчезнувшего было найдено еще 21 июня в доме на улице Софьи Ковалевской.

По данным полиции, смерть мужчины не была криминальной. Заявление его двоюродного брата приобщено к делу.