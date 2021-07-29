Пропавшего петербуржца нашли мертвым за месяц до исчезновения

Пропавшего жителя Петербурга стали искать через месяц после его гибели. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Розыски пропавшего жителя Петербурга окончились, так и не начавшись. Родственники, которые пришли подавать заявление в полицию, не знали, что их близкий человек уже месяц, как мертв. Причем его тело нашли в том же районе города, где он жил.

- 27 июля в полицию Выборгского района поступило заявление от мужчины о том, что пропал его двоюродный брат 1985 года рождения, проживавший на проспекте Энгельса, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Первое, что сделали сотрудники МВД, проверили данные пропавшего по базе Бюро несчастных случаев. И тут оказалось, что тело исчезнувшего было найдено еще 21 июня в доме на улице Софьи Ковалевской.

По данным полиции, смерть мужчины не была криминальной. Заявление его двоюродного брата приобщено к делу.