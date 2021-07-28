Петербуржцы обновили рекорд по вакцинации от коронавируса за сутки

В Петербурге вновь установили рекорд по количеству вакцинаций за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Санкт-Петербурга вновь обновили рекорд по числу суточных вакцинаций от коронавируса. За минувший день, 27 июля 2021 года, первично привились 12 933 человека, а вторично – 17 656. В городе есть большой запас вакцины, более 125 тысячи доз. Накануне в Северную столицу привезли новую вакцину – «Спутник Лайт», она однокомпонентная и рекомендована переболевшим людям.

- С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинирован 1 293 161 человек, из них – 941 343 полностью завершили прививочный цикл. В городе работают 146 пунктов вакцинации на базе медучреждений, а также 39 мобильных пунктов, - сообщается в свежем отчете Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 при Смольном.

Добавим, что с 1 августа в Петербурге вернется к плановому приему пациентов еще одна больница, ранее лечившая зараженных коронавирусом.