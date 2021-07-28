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Происшествия28 июля 2021 22:59

Ливень затопил 16 этажей дома на Наличной улице в Петербурге

Жильцы жалуются на управляющую компанию и самостоятельно убирают воду
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге после ливня затопило многоэтажку на Васильевском острове. Фото: предоставлено "КП"

В Петербурге после ливня затопило многоэтажку на Васильевском острове. Фото: предоставлено "КП"

Ливень стал причиной масштабного потопа в бывшем общежитии, расположенном на Наличной улице, 44к2. Видеозаписи водопада появились в группе «Живем на Васильевском» во «Вконтакте». Местная жительница Елена утверждает, что из-за ливня прорвало трубу. В итоге половина дома в воде, причем с 1 по 16 этаж.

Труба не справилась с ливнем. Фото: предоставлено "КП"

Труба не справилась с ливнем. Фото: предоставлено "КП"

Люди жалуются на управляющую компанию, которая не может как следует отремонтировать дом, хотя потопы там уже случались, но не столь катастрофичные.

- Вода не только в коридорах, но и в некоторых квартирах, - рассказала «КП-Петербург» Евгения, другая жительница дома. – Жильцы сами ликвидируют потоп. Сейчас у нас нет электричества, взорвалась щиты. В управляйке «Сити Сервис» сказали, что выслали бригаду и электрика. Они сказали, что перезвонят, но так и не перезвонили...

Добавим, что ливень «пошумел» в Петербурге и в других районах. В Рыбацком, например, затопило ж/д станцию.

Смотреть видеосюжет
Ливень затопил многоэтажку на Васильевском острове в Петербурге
Ливень затопил многоэтажку на Васильевском острове в Петербурге
Видео: vk.com/vasilyevskiyostrov / vk.com/e_dementeva