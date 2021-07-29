Нефтепродукты вновь попали в реку Екатерингофку в Петербурге

В Екатерингофку опять попали нефтепродукты. Фото: пресс-служба ГУП «ПИЛАРН»

Жители Петербурга пожаловались на очередные пятна нефтепродуктов в реке Екатерингофке. На место оперативно выехали сотрудники аварийной бригады экослужбы «ПИЛАРН». Специалисты, верхом на нефтесборщике, обработали загрязненную акваторию активной пеной, а затем ликвидировали разлив топлива.

Разлив топлива ликвидировали. Фото: пресс-служба ГУП «ПИЛАРН»

- При обнаружении химического загрязнения на акватории городских водных объектов вы можете обратиться в мобильную экологическую дежурную службу по телефону – (812) 417-59-36. Телефон работает круглосуточно, - передает пресс-служба ГУП «ПИЛАРН».

Похоже, аварийной бригаде можно готовиться к ликвидации еще одного разлива – в этот раз у моста через реку Оккервиль возле станции метро «Проспект Большевиков». Там воду заполонила черная субстанция.