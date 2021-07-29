Подросток утонул в Мойке, решив на спор переплыть реку с братом

В Мойке утонул подросток, который переплывал реку на спор с братом. Фото: Михаил Цыденов / vk.com/mishany_tsydenov

В Петербурге 16-летний подросток утонул в Мойке вечером 28 июля возле Павильона Росси. Он вместе со старшим братом устроили заплыв по реке. Оба в итоге захлебнулись воды, но одного из них спас прохожий Михаил Цыденов. Парень-герой рассказал «КП-Петербург», что старший теперь убит горем. По словам молодого человека, братья нырнули в реку «по приколу» или на спор. Оба работали на пирсе у павильона в кафе.

- Старший матери так и не дозвонился, рыдает, как и третий парень, их друг, – сказал Михаил «Комсомолке». – Трезвые все были. Катер прогулочный большой в это время проплывал и давал задний ход. Силой двигателя, видимо, тело оттащило созданное искусственно течение. Минут через 20-30 вытащили младшего брата, но уже поздно было. Признаков жизни не было, как мне сказали в реанимации. Самое странное в этом было то, что мимо проезжал катер, когда доставали труп, и люди кричали «горько». Видимо, свадьба была…