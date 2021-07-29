Последние новости в Санкт-Петербурге на 29 июля 2021 года: Разрушительный ливень и циклон, обрушивший на Европу наводнения

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 29 июля 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру четверга, 29 июля 2021 года. Накануне внимание горожан было приковано к вечернему ливню, который вызвал потопы не только на улицах в разных районах, но и даже в бывшем общежитии на Наличной улице, промочив все 16 этажей дома. Вода появилась и на ж/д станции в Рыбацком.

В городе гостит циклон по имени «Дирк». Этот «товарищ» уже навел шороху в Европе, вызвав там наводнения. К счастью, в Северной столице он ограничится «шалостями» в виде кратковременных дождей. Но и новые ливни в ближайшие дни могут быть, а значит и локальные подтопления.

СК ужесточил уголовную статью бывшему главному нефрологу Петербурга Александру Земченкову, которого обвиняют в убийстве жены 11-летней давности. Как признался «Комсомолке» адвокат известного медика, теперь ему грозит даже пожизненное лишение свободы – все из-за версии, что врач расправился с супругой из-за желания завладеть якобы ее квартирой.

Наконец, петербургская дзюдоистка Мадина Таймазова героически выиграла бронзу на Олимпиаде, а мы побеседовали с ее тренером и коротко – с самой спортсменкой. По словам обоих собеседников, в полуфинале россиянку засудили.