Историческую пожарную часть с яблоневым садом восстановили в районе Шувалово-Озерки

В Петербурге восстановили историческую пожарную часть. Для преемственности сохранили старую технику и яблоневый сад. Фото: gov.spb.ru

Новая старая пожарная часть открылась в Выборгском районе Петербурга после ремонта. На Большой Озерной улице она находилась исторически, аж с 1880 года. Теперь депо восстановили, оборудовали новой техникой и ввели в строй.

- Это знаковое событие. Новая часть располагается в историческом месте. Пожарное депо впервые было открыто здесь еще в 1880 году. И сегодня ваша главная задача – обеспечивать безопасность петербуржцев. Уверен, что вы будете надежно защищать вверенную вам территорию, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба губернатора Петербурга.

Обновленная часть получила порядковый номер 63, она будет обеспечивать безопасность жителей микрорайона Шувалово-Озерки. Ее штатная численность - 80 человек. На вооружении – три единицы основной техники. А чтобы подчеркнуть историческую преемственность, при реконструкции территории был сохранен и яблоневый сад, растущий здесь с позапрошлого века.